Burgemeester Heemstede last spoedoverleg in na ’ernstige situatie’ tijdens vergadering

Woordvoerder Menno Hartenberg liet De Telegraaf weten dat bij de politie geen meldingen of aangiften van bedreigingen zijn gedaan.

Het is niet bekend of het gaat over een (politieke) ruzie tussen raadsleden of een dreiging. De gemeente Heemstede bevestigt dat de fractievoorzitters achter gesloten deuren door de burgemeester worden geïnformeerd. Burgemeester Nienhuis zal later vanmiddag een verklaring naar buiten brengen. Volgens ingewijden zal de burgemeester bekend maken de gang van zaken van donderdagavond te laten onderzoeken.

Raadslid Klaas Kremer zei tijdens de commissievergadering in de openbaarheid dat er sprake was van een „ernstige situatie.” Bestuurder Eric Geels van Hart voor Bloemendaal repte in een tweet van „een ernstige vorm van bedreiging.”

Het is nog onduidelijk wat zich precies achter de schermen van de online vergadering heeft afgespeeld. Wél dat de voorzitter van de vergadering, raadslid Olav Lommerse, zich op eigen verzoek tijdens de vergadering heeft laten vervangen. De commissievergadering ’Ruimte’ verliep sowieso vrij chaotisch. Het ging over een nieuwe manier van afval inzamelen. Een omstreden onderwerp waar de lokale VVD onlangs een enquête onder de bevolking over heeft gehouden, waaruit zou blijken dat een overweldigende meerderheid van de inwoners tegen de verandering is.