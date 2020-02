Inval bij Haags raadslid Arnoud van Doorn

De voormalige PVV’er, die zich tot de islam bekeerde, bevestigt dat op 6 februari ’tien man politie en recherche’ een inval hebben gedaan in zijn woning. Officieel op verdenking van schending van het ambtsgeheim. Van Doorn ontkent dat hij heeft gelekt. „Totale onzin, we weten de ware reden maar al te goed”, schrijft hij op de Facebookpagina van zijn vrouw. Zijn eigen Facebook-account zou tegelijk met de inval zijn geblokkeerd.

Van Doorn vermoedt dat de inval, waarbij telefoons, tablets, laptops en usb-sticks in beslag werden genomen, te maken heeft met een andere reden. Het raadslid wijst op een artikel in het Parool van 5 februari over de financiering van islamitische instellingen, waarin hij wordt genoemd.

Uitlekken naam Remkes

Begin oktober lekte uit dat Johan Remkes de opgestapte Pauline Krikke zou opvolgen. Krikke hing de ambtsketting aan de wilgen vanwege haar rol in het vuurstapeldrama op Scheveningen.

Het lekken uit de vertrouwelijke vergadering tussen de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Jaap Smit, en de Haagse fractievoorzitters was op dat moment extra pikant omdat integriteit in de hofstad hoog op de agenda staat vanwege het corruptieonderzoek naar de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag). De gemeenteraad wilde daarop dat de onderste steen kwam.