Vrouw wordt aan hersentumor geopereerd terwijl ze viool speelt

Turner speelt al mee dan 40 jaar viool en maakt deel uit van het Wight Symphony Orchestra. De Britse was bang dat ze haar passie niet meer kon uitvoeren door de operatie. Maar, de ziekte bleef ondanks eerdere bestraling groeien en een operatie bleek toch echt nodig.

De vrouw werd behandeld in het King's College Hospital in Londen, en daar besloten ze de ingreep, en het vioolspel, te filmen:

Halverwege ingreep gewekt

De chirurg en zijn team brachten de hersenen van de vrouw in kaart. Daarna ging de patiënt onder narcose en werd er een gat in de schedel van de vrouw gemaakt. Toen de chirurg zover was om de hersenen van de vrouw te opereren werd de vrouw gewekt om haar instrument te bespelen.

Bij de operatie zou ongeveer 90 procent van de tumor zijn verwijderd, waaronder ook de meest agressieve delen. Dagmar Turner kan nog steeds viool spelen.

Eerste keer

Het is voor het Londense ziekenhuis niet de eerste keer dat zo’n ingreep wordt uitgevoerd: jaarlijks vinden ongeveer 400 van deze operaties plaats in het King's College Hospital. Het is wél de eerste keer dat de artsen de patiënt een instrument lieten bespelen.