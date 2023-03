Eindhovenaar (31) in Spanje opgepakt voor goudroof langs E34, andere verdachte spoorloos

De overvallers sloegen toe toen de goudkoerier op de snelwegparking langs de E34 in de gemeente Lille in de provincie Antwerpen een broodje was gaan halen. Ze sloegen de achterruit van zijn wagen in en gingen aan de haal met een deel van de lading zilveren en gouden munten. Ze verdwenen in de richting van Antwerpen, aldus Nieuwsblad.

De edelmetalen zouden een waarde van 200.000 euro hebben. In hun vlucht lieten ze stukken ter waarde van 170.000 euro vallen op de grond, om uiteindelijk in een rode Fiat Panda ervandoor te gaan. Ze doken vreemd genoeg vijf dagen later op bij de goudwinkel die ze beroofden en werden door een medewerker herkend.

Na onderzoek wist de federale politie de twee Nederlandse mannen te identificeren. De 31-jarige verdachte werd op 20 februari in het Spaanse Torremolinos in de kraag gevat en overgeleverd aan België op verdenking van diefstal en bendevorming.