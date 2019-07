Waarschuwing: kinderen verbranden voetjes aan hete tegels

In de brandende zon worden tegels of andere ondergronden in de tuin of op straat gloeiend heet en is de kans dat de voetzolen verbranden dus groter.

De twee patiëntjes die binnen zijn gebracht, hadden oppervlakkige tweedegraads brandwonden opgelopen. De kinderen moeten twee keer per week terugkomen om de wonden te verzorgen.

Sokjes of schoenen

Brandwondenarts Ymke Lucas adviseert ouders daarom om kinderen met warm weer altijd schoentjes of sokken aan te doen om brandwonden te voorkomen. „De huid van een kind is veel dunner dan de huid van een volwassene.”

Naast hete ondergronden, liggen er ook andere gevaren op de loer. Zo kan er heet water komen uit een tuinslang die in de zon ligt. Daarnaast kunnen zuigelingen hun voetjes verbranden in het water van zwembadjes in de tuin.