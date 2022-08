Drugstest Finse premier negatief

Op de website van de premier staat dat de drugstestverklaring is ondertekend door een arts en dat Marin de test zelf betaalt.

Bekijk ook: Finse premier onder vuur om uitgelekte beelden

Gedrag

„Ik heb in mijn leven nooit drugs gebruikt”, zei de premier vrijdag tijdens een persconferentie. Ze wees erop dat ze een gewoon iemand is en niet van plan is haar gedrag te veranderen.

In het filmpje danst en zingt Marin in een privéwoning, samen met bevriende en beroemde Finnen. Critici vinden haar feestgedrag ongepast voor een regeringsleider, maar veel Finnen hebben steun betuigd. Wie de beelden openbaar heeft gemaakt, is onduidelijk.