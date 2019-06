Gewonden door wildplasser op brug Berlijn

De slachtoffers werden met wonden aan het hoofd met ziekenwagens naar het ziekenhuis gebracht, aldus Duitse media. Het incident was bij de Jannowitzbrug in het centrum van de stad. Of de wildplasser ook is getraceerd, is niet duidelijk.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik