Nederlander opgepakt in Thailand na jacht op zeldzame papegaaivissen

Zijn arrestatie wordt bevestigd door de Thaise minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu, en gemeld in Thaise media. Op foto’s is de verdachte op het politiebureau te zien, in een zwart hemd. Hij had de vissen gevangen in het nationale park van Krabi, een Thaise provincie in het zuiden van het land. Nadat bekend werd dat hij de zeldzame papegaaivissen had gevangen, en op TikTok had geplaatst, werd op hém gejaagd, maar dan door de politie. Gebruikers van de app in Thailand hadden bij de autoriteiten aan de bel getrokken, ook omdat er in het gebied sowieso niet mag worden gevist.

Veelkleurige vissen in clip

Papegaaivissen zijn baarsachtige vissen met een bek die op een papegaaiensnavel lijkt. Ze kunnen tot een meter lang worden en zijn bijzonder veelkleurig. B. poseerde in zijn TikTok-clip met drie ervan, maar ook met een murene en twee andere, niet-geïdentificeerde vissen in het nationale park Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi.

In een Facebook-bericht op dinsdag zei de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu, Varawut Silpa-archa, dat de verdachte schuldig heeft gepleit. Hij werd uiteindelijk opgespoord op het eiland Phuket, waarnaar hij was gereisd toen hij weer was vertrokken uit Krabi.

Harpoen gehuurd

Roslan B. verklaarde dat hij een week eerder een boot en harpoengeweer had gehuurd op het eiland Phi Phi Don voordat hij naar het park voer. De verdachte beweerde niet te hebben geweten dat hij in overtreding was.

Varawut gaf aan dat de politie bewijsmateriaal verzamelde en juridische stappen zal ondernemen tegen B. De politie gaat ook bekijken of de verhuurder van de boot- en harpoen in overtreding is geweest.

Excuusvideo

De Nederlander nam na zijn aanhouding een excuusvideo op, die op sociale media werd geplaatst. ,,Ik wil gewoon zeggen dat het me heel erg spijt wat ik heb gedaan”, zegt hij in de video. ,,Ik wist hier niets van en het was absoluut niet mijn bedoeling om die vissen te vangen of zelfs maar te vissen in een gebied waar dat niet is toegestaan. Ik heb overal ter wereld aan speervissen gedaan, controleer altijd voordat ik ergens heen ga hoe het met de regels en het beleid zit, maar dit was de eerste keer dat ik me zo vrij, geliefd en welkom voelde in Thailand, waardoor ik er niet aan dacht. Er was veel miscommunicatie met de man die me met de boot daarheen bracht. Hij sprak niet veel Engels en had me er niet over verteld. Ik hoop dat jullie me deze acties kunnen vergeven.”