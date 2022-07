Madame Tussauds zet ook wassen beeld van Boris Johnson op straat

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Reuters

LONDEN - Na de coronafeestjes en het schandaal rond Chris Pincher, zijn de Britten hun vertrouwen in Boris Johnson verloren en heeft de premier inmiddels eieren voor zijn geld gekozen. En ook Madame Tussauds is duidelijk geen fan meer van BoJo. Want nadat een wassen beeld van de premier buiten bij een arbeidsbureau verscheen, werd de display van Downing Street 10 in Londen aangepast met een bordje ‘vacature’.