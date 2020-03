LIVE Aantal coronadoden Spanje schiet omhoog

In Nederland staat de teller van het RIVM op 503 besmettingen. Vijf Nederlanders overleden aan de gevolgen van het virus.

Dit zijn de andere hoofdpunten uit de coronacrisis:

Dodental Spanje schiet omhoog

Het dodental als gevolg van het coronavirus in Spanje is in één dag gestegen van 47 naar 84. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid gemeld.

’Afwijkend beleid’

De SP wil weten van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) waarom de maatregelen tegen het coronavirus in Nederland afwijken van wat elders gebeurt. De Tweede Kamer spreekt donderdagmiddag met Bruins over de pandemie.

De bewindsman zal volgens SP’er Maarten Hijink „duidelijk moeten maken wat zijn strategie is. Waarom onze maatregelen afwijken van wat elders gedaan wordt en waarom maatregelen vooralsnog beperkt blijven tot Brabant.”

Ook de PVV wil dat het kabinet verdere stappen neemt in de strijd tegen het virus. „In heel Nederland zouden mensen - net als in Brabant - voorlopig thuis moeten blijven en in sociaal isolement. Universiteiten en scholen dicht. Alle evenementen verbieden. Groepen mijden”, aldus Geert Wilders.

Voor het kabinet zijn de richtlijnen van het RIVM en de GGD in de strijd tegen het virus leidend.

Crisisberaad

Het kabinet komt donderdagmiddag voor de derde keer bijeen voor crisisberaad over het coronavirus.

De bijeenkomst van de zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing is donderdag om 14.00 uur op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mogelijk worden na afloop nieuwe maatregelen aangekondigd, maar dat is nog niet zeker.

Ierland sluit scholen

Ierland sluit donderdag de scholen tot 29 maart om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Premier Leo Varadkar heeft dit aangekondigd, meldden plaatselijke media. Het gaat om de lagere en middelbare scholen en om de kinderopvang en kleuterscholen.

Tv zonder publiek

Omroep MAX zendt voor onbepaalde tijd alle programma's uit zonder publiek. De zender doet dat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "We willen vooral ouderen niet in contact brengen met mensen die mogelijk symptomen hebben", zegt omroepbaas Jan Slagter.

’Niets positiefs’

Partijen in de Tweede Kamer zijn niet blij met het aangekondigde inreisverbod naar Amerika.

"Hier valt niets positiefs over te zeggen. Ellende is groot. Banen, welvaart en welzijn staan op het spel", twitterde VVD'er Remco Dijkstra. Zijn collega Jan Paternotte van D66 noemt het een "drastische maatregel". Hij vindt dat de EU veel meer moet coördineren bij de aanpak van het coronavirus.

Het verbod is "dramatisch voor de luchtvaart, vooral voor KLM en Schiphol", zegt Mustafa Amhaouch van het CDA. De christendemocraat vindt de Amerikaanse stap een "beetje willekeurig". Hij wijst erop dat mensen die in de Schengenlanden zijn geweest de Verenigde Staten straks niet meer binnen mogen komen, maar mensen die in Azië zijn geweest wel.

Mahir Alkaya (SP) noemt de maatregel "wel erg stevig", maar vindt wel dat wij daar begrip voor moeten hebben.

Missie naar Mars uitgesteld

Een Europees-Russische missie naar Mars wordt uitgesteld. Dat komt onder meer door het coronavirus. Door de uitbraak kunnen medewerkers moeilijker reizen, dus loopt het project vertraging op. Bovendien zijn er meer tests nodig om zeker te weten dat het vaartuig in goede staat is en zo'n gevaarlijke reis kan overleven.

Nederlanders in Vietnam getest

Het gehele reisgezelschap dat in quarantaine zit in de Vietnamese havenstad Hoi An, onder wie veel Nederlanders, is negatief getest op het coronavirus. Dat heeft de 25-jarige Naomi donderdag vanuit Hoi An laten weten.

"Dit is een grote opluchting", aldus Naomi, die met haar moeder onderdeel uitmaakt van de groep reizigers van 27, onder wie 25 Nederlanders. De boodschap van het Vietnamese ministerie van Volksgezondheid werd volgens haar aan de groep medegedeeld door de reisleider van het gezelschap.

De groep zit sinds dinsdag in quarantaine in een voormalig hotel, dat door Naomi omschreven wordt als een bouwval. Iedereen wil dolgraag naar huis. Het is nog onduidelijk wanneer hiervoor het groene licht wordt gegeven.

Wooncomplex ouderen getroffen

In een wooncomplex voor ouderen in België zijn 34 bewoners besmet met het coronavirus. Elf van hen zijn naar een ziekenhuis overgebracht, meldt de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron. Het gaat om rusthuis La Cambre in de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde.

In België zijn in totaal 85 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het totaal komt daarmee op 399.

Minister besmet

De Spaanse minister Irene Montero Gil heeft het coronavirus opgelopen. Alle ministers in de Spaanse regering worden daarom getest op besmetting. Donderdag is er een kabinetszitting gepland die alleen wordt bijgewoond door de ministers die direct betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus.

De partner van Montero Gil is vicepremier Pablo Iglesias Turrión. Hij is daarom nu in quarantaine. De volgende zittingen van de ministers met premier Pedro Sánchez worden met behulp van videoverbindingen gedaan, is donderdag bekendgemaakt.

Vaccinatie geschrapt

Twee vaccinatiecampagnes voor Brabantse jongeren worden uitgesteld om eventuele verspreiding van het nieuwe coronavirus op locaties waar de inentingen zouden plaatsvinden te voorkomen. Eind deze maand zouden in de provincie weer vaccinatierondes tegen HPV en meningokokken van start gaan. Die worden verzet.

Oranje Fonds wil uitstel klusdagen NLdoet

Het Oranje Fonds roept organisaties die meedoen aan NLdoet op hun klussen uit te stellen. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vindt het fonds het niet verantwoord om de geplande activiteiten dit weekend door te laten gaan.

Voor vrijdag en zaterdag staan 8700 klussen gepland in het kader van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

EU keurt inreisverbod Trump af

De Europese Unie keurt het inreisverbod dat president Trump heeft afgekondigd voor Europese landen af. Het besluit is "eenzijdig en zonder overleg" genomen. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen melden dat in een verklaring.

Eerste dode Oostenrijk

Een eerste patiënt is in Oostenrijk overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft de medische crisisstaf van de hoofdstad Wenen donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om een 69-jarige man die eerder was teruggekeerd uit Italië en die ook al andere medische klachten had. Hij bezweek in een ziekenhuis in Wenen. Oostenrijk heeft tot nu toe 302 besmettingen vastgesteld.

Het land kondigde eerder deze week aan zijn grens met Italië te zullen sluiten voor mensen uit dat land. Alleen met een doktersverklaring worden mensen dan nog toegelaten.

India op slot

India doet het land een maand lang op slot voor alle toeristen uit het buitenland. Volgens Britse media mogen toeristen tot zeker 15 april India niet in.

De maatregel gaat vrijdag in, zo kondigde de Indiase regering aan. In het enorme land is tot nu toe bij zeker 72 mensen besmetting met het virus vastgesteld. De algemene vrees is dat het gezondheidsstelsel van het land een uitbraak niet aankan.

Behalve een stop op inkomende gasten, adviseerde de Indiase regering de bevolking niet naar het buitenland te reizen als dat niet nodig is.

TUI

Reisorganisatie TUI heeft besloten om Nederlanders donderdag al niet meer naar Amerika te laten reizen vanwege het inreisverbod voor Europeanen. Er stond voor donderdagochtend een vlucht naar Florida gepland, maar op deze reis zijn geen Nederlanders meegegaan.

„Er is nog veel onduidelijk. We weten op dit moment niet of mensen terug kunnen komen. We hebben reizigers daarom het advies gegeven om niet te vertrekken. Ze hebben daar allemaal gehoor aan gegeven. Mensen krijgen hun geld terug”, aldus een woordvoerster van TUI. De reisorganisatie is op dit moment aan het inventariseren hoeveel mensen er nu in Amerika zitten en of die nog terug kunnen keren.

Noodmaatregelen

Het Europees Parlement moet op 25 maart in een „spoedzitting” bijeenkomen om economische noodmaatregelen vanwege de coronacrisis te kunnen goedkeuren. CDA-Europarlementariër Esther de Lange dringt daarop aan. De eerstvolgende zitting staat vooralsnog gepland op 1 en 2 april.

Fabrieken Italië

CNH Industrial, een van ’s werelds grootste kapitaalgoederenbedrijven, sluit in Italië vier grote fabrieken. In Brescia, Suzzara, Piacenza en San Mauro Torinese kunnen 4000 werknemers niet aan de slag.

Griekenland

Griekenland heeft donderdag het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus geregistreerd. Het gaat om een 66-jarige man die eind februari terugkeerde van een bedevaartreis naar Israël en Egypte. De overleden man kampte met meerdere gezondheidsproblemen, zei het Griekse ministerie van gezondheidszorg in een verklaring.

In Griekenland is sinds woensdag bij 99 mensen het longvirus vastgesteld.

Operaties afgezegd

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam zegt vanaf maandag de planbare operaties af. De maatregel is genomen nadat woensdag een patiënt was opgenomen die is besmet met het coronavirus. Het ziekenhuis meldt op de site dat het onder meer weinig medische materialen als maskers en gazen op voorraad heeft.

Quarantainehotel ingestort

Door het instorten van een speciaal ’quarantainehotel’ in de Chinese kuststad Quanzhou zijn in totaal 29 mensen omgekomen en 40 gewond geraakt. Volgens de autoriteiten is het lichaam van het laatste slachtoffer donderdag onder het puin vandaan gehaald. In het hotel werden mensen met het nieuwe coronavirus opgevangen.

Tientallen mensen werden levend onder de resten van het zes-verdiepingen hoge gebouw, dat in de nacht van zaterdag en zondag instortte, gehaald. Dagenlang hebben de hulpdiensten naar slachtoffers gezocht. 27 mensen werden dood teruggevonden, twee gewonden overleden later aan hun verwondingen.

Sittard

In het Zuyderlandziekenhuis is woensdag een tweede bewoner van verpleeghuis Hoogstaete in Sittard overleden die besmet was geraakt met het coronavirus. Het gaat om een man van in de tachtig. Hij was al ernstig ziek, meldt De Limburger.

Zondag stierf al een eerste besmette bewoner, een 82-jarige man. Ook hij had al een broze gezondheid. Het RIVM meldde woensdag nog zeven nieuwe besmettingen in Hoogstaete, het totaal komt daarmee op 15 coronazieken.