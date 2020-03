LIVE | Brabantse ziekenhuizen stoppen met testen personeel

Alle evenementen met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast. Iedereen in Nederland met een loopneus of een kuchje, moet thuisblijven. Basisscholen blijven open, universiteiten en hogescholen gaan dicht. Dat maakten minister Bruins en Mark Rutte donderdagmiddag bekend. Hier leest u alles over de nieuwe maatregelen van het kabinet.

In Nederland staat de teller van het RIVM donderdag op 614 besmettingen, een toename in een dag van 111 gevallen. Zes Nederlanders overleden aan de gevolgen van het virus.

Dit zijn de andere hoofdpunten uit de coronacrisis:

Bekijk hieronder waar de besmettingen in Nederland zijn:

Ben jij gehinderd door de corona-maatregelen? Trouw je bijvoorbeeld deze maand, geef je een concert of heb je een speciale bijeenkomst georganiseerd? Mail naar [email protected]

Al het andere nieuws op een rij:

Brabantse ziekenhuizen stoppen met testen eigen personeel

Tien ziekenhuizen in Noord-Brabant en het Sint Jans Gasthuis in Weert (Limburg) gaan medewerkers niet meer testen op de aanwezigheid van het coronavirus. De testen die er zijn, worden gebruikt voor patiënten. Dat is donderdag besloten in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), waarin deze ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn.

Het besluit is genomen omdat het aantal testen beperkt is en er niet genoeg capaciteit en mankracht is om ze allemaal af te nemen, zo meldt het ROAZ. „Het is erg moeilijk een goede afweging te maken welke personen wel en niet getest moeten worden. Er zijn mensen met minimale klachten die een virus bij zich dragen, en dat kan naast COVID-19 ook een ander virus zijn En er zijn mensen die erg ziek zijn maar die niet positief getest worden en dus geen virus hebben”, staat in een verklaring. „Tot slot vindt verspreiding van COVID-19 plaats in zowel het ziekenhuis als daarbuiten. Dat wordt niet voorkomen met het testen van medewerkers.”

De ziekenhuizen waar het om gaat zijn Amphia, Bravis Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein, Maxima Medisch Centrum, St. Anna Ziekenhuis, Bernhoven en Sint Jans Gasthuis Weert (Limburg).

Hogeschool van Amsterdam blijft vrijdag open

Alle hogescholen en universiteiten gaan dicht, maar de Hogeschool van Amsterdam blijft vrijdag open. In een e-mail aan de studenten is medegedeeld: „De HvA acht het niet verantwoord om het onderwijs aan alle studenten zomaar plat te leggen. Daarom nemen we 1 dag te tijd om te bekijken hoe we dit goed kunnen organiseren. Dus: de college’s gaan morgen (vrijdag) wél door.”

Ook afspraken Máxima, Laurentien en Beatrix afgezegd

De nieuwe voorschriften tegen verspreiding van het coronavirus hebben ook gevolgen voor de agenda’s van leden van het Koninklijk Huis. Zo gaat de nieuwe bibliotheek aan de Neude in Utrecht voorlopig niet open, vanwege de nieuwe coronaregels. Prinses Laurentien zou de nieuwe bibliotheek in het voormalige postkantoor van Utrecht vrijdag komen openen, maar het evenement is afgelast omdat voor de bijeenkomst meer dan honderd personen waren uitgenodigd.

Koningin Máxima zou op woensdagmiddag 18 maart wethouders van ruim veertig gemeenten ontvangen op Paleis Noordeinde voor de ondertekening van het pact Op weg naar een schuldenvrij Nederland, maar de Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de bijeenkomst niet doorgaat. Dat geldt ook voor de opening van de tentoonstelling Koninklijk Blauw, die prinses Beatrix op vrijdagmiddag 20 maart in het Kunstmuseum Den Haag zou verrichten.

Andere bijeenkomsten met Máxima die niet doorgaan zijn de opening van de tiende editie van het Week van het Geld op maandag 23 maart en de landelijke docentendag Handelsonderwijs op donderdag 26 maart in Ede.

Burgemeester van New York roept noodtoestand uit

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, heeft donderdag de noodtoestand uitgeroepen voor zijn stad wegens de coronacrisis. Dat besluit geeft hem meer bevoegdheden om maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het gevreesde longvirus te voorkomen. In New York zijn tot dusver 95 besmettingsgevallen geregistreerd.

Volgens De Blasio is de situatie de afgelopen 24 uur steeds zorgwekkender geworden. „Gistermorgen voelt werkelijk al heel lang geleden.” De Blasio noemde niet meteen voorbeelden van nieuwe regelgeving. Hij zei wel achter de aankondiging te staan van Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, om bijeenkomsten van meer dan 500 mensen te verbieden. Zo gaan alle grote theaters op Broadway tot na Pasen dicht.

RIVM: coronavirus in Brabant niet meer in te dammen

Op sommige plekken in vooral Noord-Brabant is het niet langer mogelijk het coronavirus „in te dammen.” Daar breekt een nieuwe fase aan, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). „De situatie in Nederland is mogelijk aan het kantelen”, ook omdat in Amsterdam en Rotterdam patiënten opduiken van wie onduidelijk is hoe ze zijn besmet.

Met name in Brabant, de provincie die vooralsnog het zwaarst is getroffen door het virus, is van veel patiënten onduidelijk hoe ze het hebben opgelopen. Er lijken daar veel verschillende besmettingsbronnen. Dat betekent ook dat er mogelijk nog veel mensen zijn die het virus onder de leden hebben van wie dat niet bekend is, zegt hoofd Infectieziekten Jaap van Dissel van het RIVM.

Daardoor hebben we „niet meer exact grip op wat zich afspeelt”, zegt Van Dissel. Daarom heeft het instituut het kabinet ook extra maatregelen aangeraden.

In Brabant en sommige andere gebieden gaat nu „in feite de mitigatiefase” in, aldus Van Dissel. Dan volgen ingrijpendere, meer ongerichte maatregelen, in de hoop de verspreiding van het virus te vertragen.

BuZa actief bezig met Nederlandse toeristen in Vietnam

Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet wat het kan om de groep Nederlanders te helpen die in quarantaine zitten in de Vietnamese havenstad Hoi An. „Wij helpen waar we kunnen om te versnellen dat de mensen naar huis kunnen, al loopt dat in principe via de reisorganisatie”, zegt een woordvoerster.

Het hele reisgezelschap, onder wie 25 Nederlanders, is negatief getest op het coronavirus, zo liet de 25-jarige Naomi donderdag vanuit Hoi An weten. De test is afgelopen dinsdag afgenomen bij het gezelschap, dat reist met Kras Reizen. „Dat is een grote opluchting”, aldus Naomi, die met haar 58-jarige moeder deel uitmaakt van de reizigersgroep.

Wel maakt ze zich zorgen omdat de Vietnamese autoriteiten twee mensen, vermoedelijk Oost-Europeanen, aan hun quarantainegroep willen toevoegen, omdat niet zeker is of deze mensen (negatief) zijn getest. „Zo komen we niet weg en begint het voor ons van voren af aan.” Bovendien is de sfeer enigszins dreigend: „Er staan vijftien gewapende militairen met knuppels tegenover ons.” Nu bekend is dat de groep geen virus onder de leden heeft, oefent TUI Nederland, moederbedrijf van Kras, naar eigen zeggen ter plaatse maximale druk uit.

Aantal coronagevallen wereldwijd boven de 130.000

Meer dan 130.000 mensen wereldwijd zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling. Meer dan 4900 mensen zijn aan de ziekte Covid-19 overleden. In 116 landen zijn mensen besmet.

Het overgrote deel van alle besmettingen is in China, waar het virus uitbrak in de stad Wuhan. De provincie Hubei, waar Wuhan ligt, is het zwaarst getroffen.

Zeker 68.000 besmette mensen zijn al hersteld van het virus.

Inwoner Zundert overleden aan coronavirus

In het Bredase Amphia ziekenhuis is een inwoner van de plaats Zundert overleden aan het coronavirus. Dat meldt burgemeester Joyce Vermeu. „Vandaag heeft mij het droevige nieuws bereikt dat een inwoner van de gemeente Zundert is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een oudere inwoner die reeds in het ziekenhuis was opgenomen. Ik wens de familie en nabestaanden veel sterkte toe.”

Het is het zesde sterfgeval in Nederland.

Holland Casino sluit alle vestigingen

Holland Casino sluit vanaf middernacht al zijn veertien vestigingen in Nederland tot en met 31 maart. Vanaf 23.00 uur donderdagavond worden geen nieuwe gasten meer binnengelaten. Holland Casino laat weten dat het de maatregel neemt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, naar aanleiding van een persconferentie donderdag van premier Mark Rutte daarover.

Rutte zei onder meer dat alle evenementen waarbij meer dan honderd personen betrokken zijn, in heel Nederland moeten worden afgelast.

Eerste Kamer twee weken dicht

De Eerste Kamer komt de komende twee weken niet bijeen. Die maatregel moet voorkomen dat het coronavirus om zich heen grijpt in de senaat, die veel leden op leeftijd telt. De vergaderingen worden voor minstens twee weken opgeschort, laat voorzitter Jan Anthonie Bruijn weten. Ook zal er geen bezoek worden toegelaten en werkt personeel in principe thuis.

De Eerste Kamer vergadert iedere dinsdag. Een enkele keer komen senatoren ook op bijvoorbeeld maandag bijeen.

Mogelijk 10.000 besmettingen coronavirus in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn mogelijk tussen de 5000 en 10.000 mensen besmet met het coronavirus. Dat zegt een adviseur van de Britse overheid.

„Er zijn op dit moment 590 gevallen bevestigd. Als je dat doorrekent, dan is het waarschijnlijk dat er tussen de 5000 en 10.000 mensen besmet zijn”, aldus de adviseur. „De piek in het Verenigd Koninkrijk is pas over tien tot veertien weken.”

Hoewel de uitbraak steeds groter wordt, gaat het Verenigd Koninkrijk nog geen kwetsbare mensen apart zetten. „De volgende stap is om kwetsbare mensen sociaal te isoleren. Dat is nu nog niet aan de orde, maar dat moment gaat wel komen”, aldus de medisch adviseur van de overheid.

Dodental Spanje schiet omhoog

Het aantal mensen dat het slachtoffer is geworden van het coronavirus in Spanje is sterk toegenomen. Het aantal sterfgevallen schoot in een etmaal omhoog van 47 naar 84. Het aantal besmettingen steeg van 2140 naar 2968. In Spanje groeit de zorg over de snelle stijging van het aantal patiënten.

Na de hoofdstad Madrid en de regio La Rioja hebben ook de regio’s Baskenland, Catalonië, Galicië en Murcia besloten alle onderwijsinstellingen als voorzorgsmaatregel voorlopig te sluiten, meldde het persbureau Europa Press.

Premier Pedro Sánchez maakte donderdag in de media bekend dat er 14 miljard euro beschikbaar is gesteld voor steun aan kleine en middelgrote bedrijven.

Het budget van het ministerie van Volksgezondheid is verhoogd met een miljard en regionale autoriteiten kunnen een hulppakket van 2,8 miljard tegemoetzien om gezondheidszorg te verbeteren. Sánchez zei ook dat belastingverplichtingen van zelfstandigen zo nodig worden uitgesteld of in termijnen gesplitst.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft het reisadvies voor Madrid en Catalonië aangepast. De gemeente Madrid heeft veel gevallen van besmetting met het coronavirus. Het ministerie raadt mensen aan alleen strikt noodzakelijke reizen naar die gemeente te maken. Daarvoor is de kleur van het reisadvies voor deze gemeente aangepast naar ’oranje’.

Omdat Catalonië ook maatregelen treft, verandert het reisadvies dat het ministerie voor dit gebied geeft van ’groen’ (geen veiligheidsrisico’s) naar ’geel’ (let op: veiligheidsrisico’s). De situatie kan snel veranderen, stelt het ministerie, dat aanraadt daarmee rekening te houden bij het plannen van reizen.

Vijf doden door coronavirus in Duitsland

In Duitsland is het aantal doden door het coronavirus opgelopen tot vijf, woensdag waren dat er nog drie. Het aantal besmettingen is opgelopen tot boven de 2400. Dat meldt het Duitse persbureau dpa na het optellen van de cijfers van lokale overheden.

De zwaarst getroffen regio is Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland. Daar zijn meer dan negenhonderd besmettingen vastgesteld.

Dodental in Frankrijk opgelopen tot 61

Het dodental door het coronavirus in Frankrijk is met dertien gestegen tot 61. Dat meldt het ministerie van Gezondheid. De Franse president Emmanuel Macron spreekt van de „ergste gezondheidscrisis in honderd jaar.”

Het aantal besmettingen in Frankrijk is opgelopen tot 2876. Er zijn bijna zeshonderd nieuwe gevallen bij gekomen donderdag.

De gemeenteraadsverkiezingen die voor zondag gepland staan, gaan vooralsnog gewoon door. Alle scholen in Frankrijk gaan vanaf maandag dicht en mensen moeten zo veel mogelijk vanuit huis gaan werken. Het openbaar vervoer blijft nog wel rijden, zei Macron in een toespraak. Mensen van zeventig jaar of ouder moeten zo veel mogelijk contact met andere mensen vermijden, aldus Macron.

Hoog risico op overbelaste ziekenhuizen in Europa

Het risico op overbelasting van de zorgcapaciteit in Europese landen is hoog. Dat stelt het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) over de „zeer snelle” stijging van het aantal coronabesmettingen in meerdere landen in Europa.

Zonder krachtige maatregelen tegen de pandemie zal de capaciteit van de intensive care in de meeste landen ruimschoots tekortschieten, gezien het aantal IC-plekken dat tegen het eind van deze maand beschikbaar zal zijn in ziekenhuizen, aldus het agentschap in Stockholm. In delen van Italië is het zorgsysteem al „verzadigd.”

Trudeau in quarantaine om ziekteverschijnselen vrouw

De Canadese premier Justin Trudeau heeft uit voorzorg zichzelf en zijn vrouw in quarantaine geplaatst. Zijn vrouw vertoont namelijk griepverschijnselen. Dat meldt de Canadese regering in een officiële verklaring.

Justin Trudeau en zijn vrouw Sophie Gregoire gaan in isolatie vanwege het coronavirus. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

Sophie Trudeau heeft sinds woensdagavond symptomen die ook bij het coronavirus horen. Er worden tests gedaan om vast te stellen of ze daadwerkelijk het longvirus heeft.

„Op doktersadvies werkt de premier vanuit huis. Hij vertoont zelf geen symptomen, maar heeft voor de zekerheid besloten om thuis te blijven”, staat in de verklaring.

’Afwijkend beleid’

De SP wil weten van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) waarom de maatregelen tegen het coronavirus in Nederland afwijken van wat elders gebeurt. De Tweede Kamer spreekt donderdagmiddag met Bruins over de pandemie.

De bewindsman zal volgens SP’er Maarten Hijink „duidelijk moeten maken wat zijn strategie is. Waarom onze maatregelen afwijken van wat elders gedaan wordt en waarom maatregelen vooralsnog beperkt blijven tot Brabant.”

Ook de PVV wil dat het kabinet verdere stappen neemt in de strijd tegen het virus. „In heel Nederland zouden mensen - net als in Brabant - voorlopig thuis moeten blijven en in sociaal isolement. Universiteiten en scholen dicht. Alle evenementen verbieden. Groepen mijden”, aldus Geert Wilders.

Voor het kabinet zijn de richtlijnen van het RIVM en de GGD in de strijd tegen het virus leidend.

Crisisberaad

Het kabinet komt donderdagmiddag voor de derde keer bijeen voor crisisberaad over het coronavirus.

De bijeenkomst van de zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing is donderdag om 14.00 uur op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mogelijk worden na afloop nieuwe maatregelen aangekondigd, maar dat is nog niet zeker.

Ierland sluit scholen

Ierland sluit donderdag de scholen tot 29 maart om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Premier Leo Varadkar heeft dit aangekondigd, meldden plaatselijke media. Het gaat om de lagere en middelbare scholen en om de kinderopvang en kleuterscholen.

Tv zonder publiek

Omroep MAX zendt voor onbepaalde tijd alle programma’s uit zonder publiek. De zender doet dat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „We willen vooral ouderen niet in contact brengen met mensen die mogelijk symptomen hebben”, zegt omroepbaas Jan Slagter.

Defensie blaast grote oefeningen af

Enkele grote militaire oefeningen worden afgeblazen of deels geschrapt vanwege het coronavirus. De grote internationale jachtvliegoefening Frisian Flag gaat niet door, aldus het ministerie van Defensie. Ook komen mariniers vervroegd uit Noorwegen terug.

Aan de oefening Frisian Flag doet jaarlijks een groot aantal gevechtsvliegtuigen uit verschillende landen mee. Vliegbasis Leeuwarden dient altijd als gastheer van de oefening die gepland stond voor 23 maart tot 3 april. Het spektakel trekt altijd veel vliegtuigspotters.

Dreigende tekorten aan zorgmaterialen

In sommige ziekenhuizen dreigen tekorten aan zorgmaterialen. Over het algemeen hebben de ziekenhuizen nu nog wel genoeg, maar „tekorten aan zorgmaterialen zijn op bepaalde plekken dichtbij.” Dat zegt Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na berichtgeving door Hart van Nederland.

De zorgen betreffen materialen voor de verzorging en behandeling van allerlei patiënten, niet alleen mondkapjes, maar ook materialen als wondgazen, verband en schorten. Niet alle landen willen dergelijke spullen nog exporteren, zo is al gebleken.

’Niets positiefs’

Partijen in de Tweede Kamer zijn niet blij met het aangekondigde inreisverbod naar de Verenigde Staten.

„Hier valt niets positiefs over te zeggen. Ellende is groot. Banen, welvaart en welzijn staan op het spel”, twitterde VVD’er Remco Dijkstra. Zijn collega Jan Paternotte van D66 noemt het een „drastische maatregel.” Hij vindt dat de EU veel meer moet coördineren bij de aanpak van het coronavirus.

Het verbod is „dramatisch voor de luchtvaart, vooral voor KLM en Schiphol”, zegt Mustafa Amhaouch van het CDA. De christendemocraat vindt de Amerikaanse stap een „beetje willekeurig.” Hij wijst erop dat mensen die in de Schengenlanden zijn geweest de Verenigde Staten straks niet meer binnen mogen komen, maar mensen die in Azië zijn geweest wel.

Mahir Alkaya (SP) noemt de maatregel „wel erg stevig”, maar vindt wel dat wij daar begrip voor moeten hebben.

Missie naar Mars uitgesteld

Een Europees-Russische missie naar Mars wordt uitgesteld. Dat komt onder meer door het coronavirus. Door de uitbraak kunnen medewerkers moeilijker reizen, dus loopt het project vertraging op. Bovendien zijn er meer tests nodig om zeker te weten dat het vaartuig in goede staat is en zo’n gevaarlijke reis kan overleven.

Wooncomplex ouderen getroffen

In een wooncomplex voor ouderen in België zijn 34 bewoners besmet met het coronavirus. Elf van hen zijn naar een ziekenhuis overgebracht, meldt de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron. Het gaat om rusthuis La Cambre in de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde.

In België zijn in totaal 85 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het totaal komt daarmee op 399.

Minister besmet

De Spaanse minister Irene Montero Gil heeft het coronavirus opgelopen. Alle ministers in de Spaanse regering worden daarom getest op besmetting. Donderdag is er een kabinetszitting gepland die alleen wordt bijgewoond door de ministers die direct betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus.

De partner van Montero Gil is vicepremier Pablo Iglesias Turrión. Hij is daarom nu in quarantaine. De volgende zittingen van de ministers met premier Pedro Sánchez worden met behulp van videoverbindingen gedaan, is donderdag bekendgemaakt.

Vaccinatie geschrapt

Twee vaccinatiecampagnes voor Brabantse jongeren worden uitgesteld om eventuele verspreiding van het nieuwe coronavirus op locaties waar de inentingen zouden plaatsvinden te voorkomen. Eind deze maand zouden in de provincie weer vaccinatierondes tegen HPV en meningokokken van start gaan. Die worden verzet.

Oranje Fonds wil uitstel klusdagen NLdoet

Het Oranje Fonds roept organisaties die meedoen aan NLdoet op hun klussen uit te stellen. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vindt het fonds het niet verantwoord om de geplande activiteiten dit weekend door te laten gaan.

Voor vrijdag en zaterdag staan 8700 klussen gepland in het kader van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

EU keurt inreisverbod Trump af

De Europese Unie keurt het inreisverbod dat president Trump heeft afgekondigd voor Europese landen af. Het besluit is „eenzijdig en zonder overleg” genomen. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen melden dat in een verklaring.

Het aantal doden in de Verenigde Staten is met zeven gestegen naar 36. Het aantal besmettingen is opgelopen tot 1264. In 43 staten is een besmetting gemeld. Dat zijn er vier meer dan woensdag.

Eerste dode Oostenrijk

Een eerste patiënt is in Oostenrijk overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft de medische crisisstaf van de hoofdstad Wenen donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om een 69-jarige man die eerder was teruggekeerd uit Italië en die ook al andere medische klachten had. Hij bezweek in een ziekenhuis in Wenen. Oostenrijk heeft tot nu toe 302 besmettingen vastgesteld.

Het land kondigde eerder deze week aan zijn grens met Italië te zullen sluiten voor mensen uit dat land. Alleen met een doktersverklaring worden mensen dan nog toegelaten.

India op slot

India doet het land een maand lang op slot voor alle toeristen uit het buitenland. Volgens Britse media mogen toeristen tot zeker 15 april India niet in.

De maatregel gaat vrijdag in, zo kondigde de Indiase regering aan. In het enorme land is tot nu toe bij zeker 72 mensen besmetting met het virus vastgesteld. De algemene vrees is dat het gezondheidsstelsel van het land een uitbraak niet aankan.

Behalve een stop op inkomende gasten, adviseerde de Indiase regering de bevolking niet naar het buitenland te reizen als dat niet nodig is.

TUI

Reisorganisatie TUI heeft besloten om Nederlanders donderdag al niet meer naar Amerika te laten reizen vanwege het inreisverbod voor Europeanen. Er stond voor donderdagochtend een vlucht naar Florida gepland, maar op deze reis zijn geen Nederlanders meegegaan.

„Er is nog veel onduidelijk. We weten op dit moment niet of mensen terug kunnen komen. We hebben reizigers daarom het advies gegeven om niet te vertrekken. Ze hebben daar allemaal gehoor aan gegeven. Mensen krijgen hun geld terug”, aldus een woordvoerster van TUI. De reisorganisatie is op dit moment aan het inventariseren hoeveel mensen er nu in Amerika zitten en of die nog terug kunnen keren.

Cruiseschepen aan de ketting

De op een na grootste cruiserederij ter wereld, Princess Cruises, schrapt al zijn reizen tot 11 mei vanwege het coronavirus. Alle cruises die na 17 maart nog onderweg zijn, worden afgebroken en de reizigers worden naar een geschikte plek gevaren om van de schepen te gaan, zo laat de rederij weten.

De maatschappij maakte bekend dat de achttien cruiseschepen van het bedrijf 60 dagen niet zullen uitvaren.

Schrappen cruises kost Amsterdam duizenden toeristen

De beslissing van Viking Cruises om tot 1 mei alle cruisevakanties te annuleren, gaat Amsterdam duizenden toeristen kosten. Dat becijfert een woordvoerder van het Amsterdamse havenbedrijf.

April en mei zijn qua cruisevaarten volgens de woordvoerder drukke maanden voor de Amsterdamse haven. Voor de maand april stonden er 54 riviercruises geboekt. „Die schepen hebben gemiddeld 220 passagiers aan boord”, aldus de woordvoerder. Daarnaast zouden drie zeecruiseschepen met nog hogere passagiersaantallen de Amsterdamse haven aandoen. „Dat betekent nogal wat”, aldus de woordvoerder. Zij kon nog niks zeggen over het totaal aantal cruisemaatschappijen dat op Amsterdam vaart, en of zij van die bedrijven soortgelijke maatregelen verwacht.

Noodmaatregelen

Het Europees Parlement moet op 25 maart in een „spoedzitting” bijeenkomen om economische noodmaatregelen vanwege de coronacrisis te kunnen goedkeuren. CDA-Europarlementariër Esther de Lange dringt daarop aan. De eerstvolgende zitting staat vooralsnog gepland op 1 en 2 april.

Fabrieken Italië dicht, dodental stijgt

CNH Industrial, een van ’s werelds grootste kapitaalgoederenbedrijven, sluit in Italië vier grote fabrieken. In Brescia, Suzzara, Piacenza en San Mauro Torinese kunnen 4000 werknemers niet aan de slag.

Het dodental door het coronavirus in Italië is donderdag gestegen tot boven de duizend. Volgens de laatste gegevens van de gezondheidsautoriteiten zijn inmiddels 1016 patiënten bezweken aan de ziekte Covid-19, een toename van bijna 200. Het aantal geregistreerde besmettingsgevallen steeg tot 15.113. Woensdag stond de teller op 12.462.

Griekenland

Griekenland heeft donderdag het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus geregistreerd. Het gaat om een 66-jarige man die eind februari terugkeerde van een bedevaartreis naar Israël en Egypte. De overleden man kampte met meerdere gezondheidsproblemen, zei het Griekse ministerie van gezondheidszorg in een verklaring.

In Griekenland is sinds woensdag bij 99 mensen het longvirus vastgesteld.

Operaties afgezegd

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam zegt vanaf maandag de planbare operaties af. De maatregel is genomen nadat woensdag een patiënt was opgenomen die is besmet met het coronavirus. Het ziekenhuis meldt op de site dat het onder meer weinig medische materialen als maskers en gazen op voorraad heeft.

Quarantainehotel ingestort

Door het instorten van een speciaal ’quarantainehotel’ in de Chinese kuststad Quanzhou zijn in totaal 29 mensen omgekomen en 40 gewond geraakt. Volgens de autoriteiten is het lichaam van het laatste slachtoffer donderdag onder het puin vandaan gehaald. In het hotel werden mensen met het nieuwe coronavirus opgevangen.

Tientallen mensen werden levend onder de resten van het zes-verdiepingen hoge gebouw, dat in de nacht van zaterdag en zondag instortte, gehaald. Dagenlang hebben de hulpdiensten naar slachtoffers gezocht. 27 mensen werden dood teruggevonden, twee gewonden overleden later aan hun verwondingen.

Sittard

In het Zuyderlandziekenhuis is woensdag een tweede bewoner van verpleeghuis Hoogstaete in Sittard overleden die besmet was geraakt met het coronavirus. Het gaat om een man van in de tachtig. Hij was al ernstig ziek, meldt De Limburger.

Zondag stierf al een eerste besmette bewoner, een 82-jarige man. Ook hij had al een broze gezondheid. Het RIVM meldde woensdag nog zeven nieuwe besmettingen in Hoogstaete, het totaal komt daarmee op 15 coronazieken.