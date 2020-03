LIVE Het laatste corona-nieuws

In Nederland staat de teller van het RIVM op 503 besmettingen. Vijf Nederlanders overleden aan de gevolgen van het virus.

Dit zijn de andere hoofdpunten uit de coronacrisis:

Griekenland

Griekenland heeft donderdag het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus geregistreerd. Het gaat om een 66-jarige man die eind februari terugkeerde van een bedevaartreis naar Israël en Egypte. De overleden man kampte met meerdere gezondheidsproblemen, zei het Griekse ministerie van gezondheidszorg in een verklaring.

In Griekenland is sinds woensdag bij 99 mensen het longvirus vastgesteld.

Quarantainehotel ingestort

Door het instorten van een speciaal 'quarantainehotel' in de Chinese kuststad Quanzhou zijn in totaal 29 mensen omgekomen en 40 gewond geraakt. Volgens de autoriteiten is het lichaam van het laatste slachtoffer donderdag onder het puin vandaan gehaald. In het hotel werden mensen met het nieuwe coronavirus opgevangen.

Tientallen mensen werden levend onder de resten van het zes-verdiepingen hoge gebouw, dat in de nacht van zaterdag en zondag instortte, gehaald. Dagenlang hebben de hulpdiensten naar slachtoffers gezocht. 27 mensen werden dood teruggevonden, twee gewonden overleden later aan hun verwondingen.

Bruins

De spil van het kabinet in de bestrijding van het oprukkende coronavirus, minister Bruno Bruins (Medische Zorg), praat donderdagmiddag opnieuw de Tweede Kamer bij. Hij kan zich opmaken voor veel vragen, ook de terugkerende vraag of Nederland het virus wel doortastend genoeg te lijf gaat.

Bruins draafde dinsdag ook al op voor het wekelijkse vragenuur van de Kamer. En vorige week donderdag voelde die de minister ook al urenlang aan de tand. Maar vanwege de steeds snellere opmars van het longvirus wil de hele Kamer Bruins opnieuw horen. Sommige partijen bepleiten zelfs een dagelijkse update.

De Kamer wil van Bruins horen of er nog genoeg mondkapjes en andere beschermingsmiddelen en testkits zijn. Maar vooral of de maatregelen die zijn genomen, bijvoorbeeld in het zwaar getroffen Noord-Brabant, wel toereikend zijn. Diverse deskundigen dringen inmiddels aan op ingrijpender maatregelen, en niet alleen in die provincie. Ze raden bijvoorbeeld aan mensen veel dringender te vragen zoveel mogelijk thuis te blijven.

Een flink deel van de oppositie had ook graag minister-president Mark Rutte uitgenodigd, maar een meerderheid vond dat niet nodig.