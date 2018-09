’Onkunde over antidepressiva’

Dat pas afgestuurde artsen onvoldoende medicijnkennis bezitten (Tel. 14/3) verbaast me niets. Zorgelijker is het dat ook voor meer ervaren artsen de wisselwerking, de zogeheten farmacokinetiek, tussen verschillende medicijnen onbekend terrein is. Voeg daarbij 80% van de psychofarmaca, antidepressiva en antipsychotica door huisartsen wordt voorgeschreven, terwijl de huisarts bij wet níet bevoegd is om psychiatrische diagnoses te stellen. Dan is het niet verwonderlijk dat jaarlijks tientallen mensen sterven aan medicijnvergiftiging, honderden mensen op de spoedhulp belanden en duizenden psychiatrische patiënten kampen met verschrikkelijke bijwerkingen.

Johan de Korte