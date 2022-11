Nieuwe campagne roept op: drink niet in bijzijn van kinderen

Met de slogan 'Zien drinken, doet drinken’, wil stichting AAN ouders ervan overtuigen dat ze beter niet kunnen drinken in het bijzijn van hun kinderen, omdat kinderen hun gedrag kopiëren. „Het uiteindelijke doel is dat kinderen in ieder geval niet voor hun 18e alcohol gaan drinken. Ook is het doel dat ze, als ze na hun 18e gaan drinken, niet te veel gaan drinken en problemen krijgen.”

Volgens de stichting is het belangrijk dat ouders en andere opvoeders zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie wanneer ze alcohol drinken in het bijzijn van kinderen. „Dat kinderen van alles kopiëren is vanzelfsprekend.”