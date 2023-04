Premium Het beste van De Telegraaf

Napoli kan voor derde keer kampioen worden Massaal volksfeest lonkt voor het voetbalgekke Napels

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

De typische waslijnen die doorgaans de smalle straatjes van Napels domineren, zijn vervangen door linten in de clubkleuren. Ⓒ Foto ANP/HH

Napels - In de levendige volkswijken in Napels maken de traditionele waslijnen boven de straten plaats voor lange, brede blauwe en witte linten. Het zijn de kleuren van de voetbalclub Napoli. De club staat zo ruim voor in de competitie dat het feestgedruis voor de aankomende scudetto – landstitel – al is begonnen.