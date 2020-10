’Dit is de Harvey Weinstein van de kunstwereld’

Bekenden uit de kunstwereld bestempelen Julian A. (34) in NRC Handelsblad als ’een roofdier’. Anderen beschuldigen hem van bedreiging of diefstal. De krant sprak met tachtig betrokkenen. Justitie is een onderzoek begonnen naar de handelwijze van de artiest. Hij zou jarenlang zijn gang kunnen zijn gegaan.

Kunstinstellingen en artiesten werden jarenlang gewaarschuwd voor het grensoverschrijdende gedrag van A., maar dat stond een succesvolle carrière tot nog toe niet in de weg. Zo sleepte hij een riante beurs van tienduizenden euro’s binnen van het Mondriaan Fonds. Een van de bronnen van NRC, dat drie maanden lang onderzoek deed, zegt dat A. „de Harvey Weinstein van de kunstwereld” is. Ook tegenover De Telegraaf bevestigt een vrouw geïntimideerd te zijn.

Schok kunstwereld

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht zegt in een verklaring „hevig geschrokken” te zijn door het omvangrijke artikel in NRC over de kunstenaar. Hij nam drie jaar geleden deel aan een groepstentoonstelling in Bonnefanten. Ook heeft het museum een werk van hem gekocht.

Bonnefanten spreekt van „gewelddadig grensoverschrijdend gedrag.” „Wij hebben nooit weet gehad van de in het artikel genoemde feiten en distantiëren ons nadrukkelijk van dergelijk gedrag. We leven mee met de slachtoffers en spreken de hoop uit dat in dit soort kwesties meer slachtoffers zich durven uitspreken. Het museum zal er alles aan blijven doen om een veilige omgeving te zijn voor onze medewerkers, onze relaties en ons publiek.”

A. wil in de krant niet reageren en spreekt van een „heksenjacht.” Het Openbaar Ministerie is een onderzoek naar hem begonnen, aldus NRC.

