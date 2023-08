Poetin steeds verder geïsoleerd: kijkt op afstand knarsetandend naar top in Afrika

Amsterdam - Terwijl zijn voormalige makker in het kwaad, Jevgeni Prigozjin, op een niet te verifiëren video opduikt in Afrika, is Vladimir Poetin de grote afwezige in Johannesburg, waar de zogeheten Brics-landen een ambitieuze top houden. Hier willen ze verder sleutelen aan een minder door de VS gedomineerd wereldsysteem.

Vladimir Poetin blijft thuis en volgt de belangrijke top in Johannesburg online. Ⓒ ANP/HH