’Het is hier het Wilde Westen aan het worden’

Rotterdam - Winkelend publiek in het Rotterdamse winkelcentrum moest dinsdagochtend rennen voor hun leven en op de grond duiken omdat de kogels hen om de oren vlogen. De nietsvermoedende shoppers op het Poolsterplein waar onder meer de drukbezochte winkel van Primark is gelegen, waren terechtgekomen in een vuurgevecht tussen nietsontziende criminelen die kort daarvoor al in de buurt de trekker over hadden gehaald en later zelfs een bolide van een onschuldige automobiliste hadden gecarjacked. „Het mag een wonder heten dat er geen onschuldige mensen zijn geraakt”, aldus de politie. Overigens bleven de hoofdrolspelers zelf ook ongedeerd.