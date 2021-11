Rapper (21) langer vast in fatale zaak drillrapruzie Scheveningen

Bij een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapformaties uit Amsterdam en Rotterdam kwam de 19-jarige Cennethson Janga (Chuchu) uit Rotterdam op 10 augustus vorig jaar om het leven. De 21-jarige Amsterdammer Tyrece B. was sindsdien voortvluchtig. De man meldde zich maandag zelf bij een politiebureau in Amsterdam. Beelden daarvan deelde hij op Instagram.

Op 9 augustus 2020 werd via sociale media besloten de ruzie tussen de groepen uit te vechten in Scheveningen, tussen Amsterdam en Rotterdam in. Ze stonden op een drukke stranddag tegenover elkaar op de drukke pier. Veel toeristen waren getuige van de fatale steekpartij. Janga werd twee keer geraakt, in zijn hartstreek en in zijn buik, onder meer met een mes van 34 centimeter. Hij overleed die avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de officier van justitie was het een conflict tussen rapper Blacka en Tyrece B.

In april kreeg een 20-jarige Rotterdammer in deze zaak vijf jaar cel en eerder deze maand werden twee Amsterdammers van 21 jaar oud veroordeeld tot gevangenisstraffen van elf jaar. Drillrap kenmerkt zich door agressieve teksten en verheerlijking van geweld.