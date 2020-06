Tegenvaller bij aanpak onbewaakte spoorwegovergangen

Bij een botsing tussen een trein en een tractor met oplegger op een onbewaakte spoorwegovergang bij de Beilerweg in Hooghalen (Drenthe) kwam in mei 2020 de machinist om het leven. Ⓒ ANP

Den Haag - Door juridisch getouwtrek valt het opheffen of beveiligen van onbewaakte overgangen 15 miljoen euro duurder uit. Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.