Advocaat: ’Inez Weski smokkelde berichten uit EBI onder druk van Ridouan Taghi’

Dat betoogde Seebregts dinsdagmorgen tijdens een vierde inleidende zitting in de zaak van Youssef Taghi, ex-advocaat en neef van Ridouan. Daar stelde hij dat er een parallelle communicatielijn van Ridouan Taghi met de buitenwereld bestond, buiten zijn neef om.

’Onjuist en laakbaar’

Advocate Inez Weski reageerde geëmotioneerd en boos. ,,Ik ben sprakeloos, dit is ongelooflijk. Hij moet toch weten wat de consequenties zijn als je zoiets zegt?” Ze noemt de uitlatingen van Seebregts ,,onjuist, suggestief en laakbaar. Kennelijk probeert de advocaat zijn cliënt te verdedigen ten koste van anderen. In dit geval van mij.”

Seebregts koos zijn woorden zorgvuldig en begon met complimenten aan het adres van Weski, die hij zeer ervaren en integer noemde. Maar uit communicatie van de zoon en de zus van Ridouan Taghi zou volgens hem zijn gebleken dat zij zwaar onder druk moet zijn gezet om boodschappen door te geven. En dat ze dat zeer tegen haar zin deed.

Seebregts citeerde uit meerdere boodschappen, die onder meer gingen over informatie die aan Ridouan Taghi zou moeten worden doorgegeven via ,,een pen” die aan Weski moest worden gegeven. Met die pen wordt volgens de advocaat een usb-stick bedoeld. De naam van Weski valt meermalen in berichten die de familieleden elkaar sturen. Zo werd er in een bericht van augustus 2020 door een familielid van Ridouan Taghi geschreven: ,,Als ze het vrijdag meeneemt zou dat super zijn. En als ze het uitprint is het opgelost.” En een zus van Ridouan Taghi krijgt de opdracht om iets ,,aan de ad woord voor woord over te brengen”. Met de ad zou advocaat worden bedoeld.

’Parallelle communicatielijn’

Er zijn meer aanwijzingen voor een tweede communicatielijn van Ridouan Taghi met de buitenwereld, zegt Seebregts. Zo schrijft de zoon van Ridouan Taghi aan de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale: ,,Ik denk dat het wel weer een tijdje zal duren voordat we op deze manier contact met hem kunnen leggen”. Ook zit er een bericht in het dossier van Ridouan Taghi zelf aan Imperiale. Dat concludeert de politie op basis van de dwingende toon en het taalgebruik, dat overeenkomt met andere teksten van de hand van Taghi.

De ,,parallelle communicatielijn” was al actief voordat Youssef Taghi in beeld kwam, zegt Seebregts, en liep ook gewoon door tijdens diens bezoeken aan de EBI en na zijn aanhouding. Volgens de officieren doet dat niets af aan de strafbare handelingen van neef Youssef.

Dat ziet Seebregts anders. Net als Weski is Youssef Taghi zwaar onder druk gezet, zegt de advocaat. Ridouan Taghi zette hem klem vanwege de combinatie van zijn beroep, zijn familieband met Ridouan Taghi en diens gewelddadige reputatie, zegt Seebregts.

Rechtbanktekening van verdachte Youssef T., de neef en ex-advocaat van Ridouan Taghi tijdens het liquidatieproces Marengo. Ⓒ ANP / ALOYS OOSTERWIJK

Advocate Inez Weski zegt dat het Openbaar Ministerie eerder heeft onderzocht of er mogelijk sprake was van het doorgeven van boodschappen via haar. De conclusie was dat er geen enkele aanwijzing voor was. ,,Ik zou me niet alsnog tegenover een advocaat moeten hoeven te verdedigen.”

In juli maakte het OM inderdaad bekend dat er onderzoek was ingesteld naar het gerucht dat familieleden van Taghi Weski wilden gebruiken om usb-sticks naar binnen te smokkelen. Het onderzoeksteam concludeerde ,,dat het niet anders kan dat dat het Weski is geweest.” Maar tijdens de zitting zeiden de officieren dat er ,,geen enkele bevestiging voor is gevonden en dat Weski geen verdachte is.”

Weski verwijt haar collega Seebregts ,,wild te speculeren”. Ze zegt dat Seebregts haar cliënt Ridouan Taghi nog als getuige moet horen. Ridouan Taghi is bereid om daaraan mee te werken, zegt Weski.

’Onvoldoende aanknopingspunten’

Seebregts vroeg of er beelden waren van de communicatie tussen Ridouan Taghi en Weski, om te kunnen laten zien wat de modus operandi van Ridouan is. ,,Als die beelden er zijn, laat ze dan maar zien”, aldus een strijdlustige Weski. Volgens het OM zijn die beelden er niet ,,voor zover we weten.”

De rechtbank maakte zelf een tijdlijn van de communicatie vanuit de EBI en concludeerde dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor een tweede communicatielijn via Weski.