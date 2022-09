LIVE | Advocaat: ’Inez Weski smokkelde berichten uit EBI onder druk van Ridouan Taghi’

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zitting aanwezig. Volg de ontwikkelingen live via haar tweets onderaan dit artikel.

Dat zei advocaat André Seebregts dinsdag tijdens een nieuwe inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam van Youssef T. „Weski is een heel kundige advocaat. Ze is integer. We zien in het dossier ook wel aanwijzingen dat ze dit liever niet doet.”

De 39-jarige Youssef T. wordt er onder meer van verdacht dat hij Taghi zou hebben geholpen bij het beramen van een gewelddadige uitbraak uit de EBI en dat hij de schakel is geweest tussen zijn gedetineerde neef en de buitenwereld. Hij werd op 8 oktober vorig jaar aangehouden toen hij Taghi in de EBI bezocht.

Taghi (44) zit vast in Vught sinds zijn aanhouding in Dubai in december 2019. In juni heeft het OM in het Marengo-proces een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Marengo draait om zes moorden en een aantal pogingen daartoe.