Bestuurslid van Haga Lyceum Amsterdam terecht ontslagen

Het bestuurslid werd in 2020 ontslagen. Hij had zich achter de directeur-bestuurder Soner Atasoy geschaard. De nieuwe voorzitter van het Haga Lyceum kreeg signalen van onder meer autoritair gedrag van de directeur en gevoelens van angst over zijn bewind. De voorzitter stelde daarom onafhankelijk onderzoek in.

De Stichting Islamitisch Onderwijs Nederland (SIO) bestuurt het Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de statuten van de SIO handelde de voorzitter rechtmatig in het ontslag van het bestuurslid.

Het Haga Lyceum in Amsterdam is al vaker in opspraak geweest. De onrust begon nadat de inlichtingendienst AIVD de school ervan had beticht banden te hebben met extremistische figuren. Atasoy weigerde op te stappen, maar werd uiteindelijk ook in 2020 ontslagen.

NRC meldde zondag dat de directeur inmiddels een privéschool heeft opgericht, genaamd het Achterhuis Lyceum. De school is vernoemd naar Anne Franks schuilplaats, omdat Atasoy vindt dat moslims die niet de overheid volgen opgejaagd worden „als de Joden in de Tweede Wereldoorlog.” Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt de naam voor de school „buitengewoon kwalijk.”