‘Bescherm artsen tegen de talkshows’

Even leek 2020 het jaar van een nieuwe wereldoorlog te worden. Na de dood van terreurleider Soleimani begin januari liep de spanning tussen de Verenigde Staten en Iran op. De hashtag #WWIII was zelfs trending op Twitter. Maar ook het vredesakkoord in het Midden-Oosten tekent 2020. Hoogleraar Afshin Ellian was erdoor ontroerd. In een speciale eindejaars-podcast blikt de Telegraafcolumnist terug met Kamran Ullah. Tijd voor reflectie. Dit is ‘2020 door de ogen van Afshin Ellian’.