Vreemdganger in stadion vraagt om vergiffenis

Duizenden voetbalfans in Ecuador waren dit weekend getuige van een ongemakkelijk moment in het Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. Ook op sociale media raakten ze niet over het bewuste koppel uitgepraat. In een van de grootste stadions van Zuid-Amerika sloeg het noodlot voor een vreemdganger toe, toen hij voor het oog van de camera een andere vrouw een zoen gaf. Zodra de twee doorhebben dat de camera in het stadion op hun staat gericht, doen ze snel alsof ze elkaar niet kennen.

Daags na het slippertje heeft de man, Deyvi Andrade, zich volgens Spaanstalige media bekendgemaakt op sociale media. Hij gaat diep door het stof, wil zijn meisje terug en hekelt ook de vele haatreacties die hij zegt te krijgen. „Er gaan verschillende video’s rond van vreemdgaande vrouwen, maar zij worden lang niet zo voor de gek gezet als ik”, schrijft hij in een Facebookpost. „We maken allemaal fouten die we ook weer recht willen zetten.”

De vreemdgaande man plaatste op Instagram een foto van zijn vriendin met excuses. Ⓒ Instagram @deyviandradelibre

’Ik wil je terug’

„Niemand zal mijn imago kunnen beschadigen, God is groot en sterk en de vrouwen die mij nu bekritiseren, weten zelf ook dat ze vreemdgaan, maar ze geven nog steeds commentaar.”

Andrade richt het woord ook nog tot zijn gedupeerde partner. „Het spijt me echt en daarom treed ik nu naar buiten om commentaar te geven op deze onzin, zodat ik je kan vragen mij te vergeven. Ik ben in de war, maar ik wil je terug.”

Wie de gekuste vrouw in de video is en of zij wellicht ook nog een andere liefde heeft, is niet duidelijk.