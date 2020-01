Ⓒ ERALD VAN DER AA

BREDA - „Hij is in de val gelokt en afgeschoten als een beest.” Dat zei de dochter van de in 2017 vermoorde Peet van der Linde uit Breda snikkend tijdens de rechtszaak. Voor de koelbloedige liquidatie moeten drie Brabanders 26, 24 en 24 jaar de cel in, eist het Openbaar Ministerie.