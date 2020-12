Spaanse oud-generaals roepen op tot opstand

„Er is geen andere keus dan 26 miljoen ’hijos de puta’ (hoerenzonen, red.) te executeren”, zo schreef een ex-generaal in een whatsappbericht over linkse stemmers.

Het zijn berichten die volgens de onlinekrant Infolibre afkomstig zijn uit een chatgroep van de ’19e promotiegroep van de Luchtmacht’. De berichten zijn verzonden door divisiegeneraal Francisco Beca Casanova en kolonel Andrés González Espinar. In de chats spreken ongeveer veertig ex-militairen hun afschuw uit over de separatistische beweging, roemen ze Franco en de opkomende extreem-rechtse partij Vox. Ze zinspelen op een nieuwe staatsgreep. Beca ontkende tegenover Infolibre de berichten te hebben geschreven maar zijn wel afkomstig van zijn mobiel.

Strafbaar

De Spaanse minister van Defensie Margarita Robles heeft Spaanse onderzoeksrechters gevraagd te onderzoeken of er sprake is van een strafbaar feit.

De whatsappberichten volgden op een brief gericht aan de Spaanse koning Felipe VI die werd ondertekend door 73 voormalige legerfunctionarissen - onder wie twee generaals, vier brigadegeneraals, een luitenant-generaal en 66 kolonels. De voormalige kopstukken waarschuwen voor de risico’s van de ’sociaal-communistische regering’ van premier Pedro Sánchez en vicepremier Pablo Iglesias.

Vicepremier Pablo Iglesias, leider van de kleinste en meest linkse regeringspartij Unidas-Podemos noemde de gelekte berichte ‘schandalig’ maar ziet geen gevaar in de oud-militairen. „Wat een paar gepensioneerde mannen in een chatgroep zeggen met een paar borrels op, vormt geen enkele bedreiging.” Als een paar Franco-aanhangers denkt dat ze de koning hier een plezier mee doen – dan denk ik niet dat ze doorhebben dat juist meer Spanjaarden zich hierdoor republikeins gaan voelen.” De generaals brengen de koning in ’een absurde en ongemakkelijke positie’, aldus Iglesias. „Ik denk dat hij de brief niet eens leest.”