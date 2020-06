Grapperhaus over publiceren appverkeer Halsema: ’Uitzonderlijke situatie’

Daar werd hij donderdag naartoe geroepen door de Kamer, nadat alle correspondentie tussen de CDA-bewindsman en de GroenLinks-burgemeester Halsema is openbaar gemaakt na een verzoek van PVV-leider Wilders. Uit de conversatie bleek dat er veel wrevel zat tussen Halsema en Grapperhaus. De Amsterdamse burgemeester zocht rugdekking voor haar besluit om de demonstratie niet af te breken, maar kreeg die niet van de minister.

„Ik hecht eraan dat communicatie vertrouwelijk moet blijven, maar in het licht van deze bijzondere situatie kies ik voor openbaarmaking”, zei Grapperhaus.

Wilders vroeg van de minister wat hij ervan vond dat Halsema zich geen enkele zorgen maakte om de volksgezondheid in het appcontact, maar Grapperhaus ontweek het antwoord op die vraag. Dat Halsema naar buiten wilde brengen dat er ruggespraak was met Grapperhaus over het niet afbreken van de demonstratie, en de minister die niet wilde geven, vond de CDA-bewindspersoon ook niet kwalijk. „Af en toe sparren hoort bij de taak van burgermeester, maar iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid.”

Grapperhaus zei ’verbaasd’ te zijn over hoe de Dam-demonstratie uit de hand was gelopen, maar niet boos: „In lastige situaties word ik niet zo snel boos. Iedereen heeft in de app kunnen lezen waarom ik verbaasd was.”

Het bestaan van de conversatie werd dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje aan het licht gebracht door een gerichte vraag van PvdA-Kamerlid Kuiken. Grapperhaus erkende het bestaan, maar bracht alleen een voor Halsema gunstig deel van het gesprek naar buiten. Tevens zei hij er geen probleem mee te hebben dat de correspondentie wordt gedeeld.

Aanvankelijk wilde het ministerie de stukken niet vrijgeven voor het debat in de Amsterdamse gemeenteraad volgende week. Maar na een spoedverzoek van Wilders ging het ministerie alsnog overstag.