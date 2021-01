Massale zoektocht Indonesië naar zwarte dozen na vliegtuigcrash op zee

Het aantal medewerkers dat betrokken is bij de zoektocht is dinsdag naar 3600 opgeschaald, meldde de commandant van de nationale reddingsdienst. Ook wordt er een schip met sonar ingezet. „Onze hoop is dat met deze middelen de onderwaterdetectie maximaal wordt, mede met hulp van goed weer”, aldus de commandant.

De politie identificeerde maandag het eerste slachtoffer van de crash op basis van een vingerafdruk. Reddingswerkers vonden eerder al brokstukken waaronder een zwaarbeschadigde motorturbine. Er zijn inmiddels ook 40 zakken met lichaamsdelen geborgen, aldus de autoriteiten.

De data uit de zwarte dozen kunnen voor de onderzoekers mogelijk behulpzaam zijn bij het vaststellen van de toedracht van het vliegtuigongeluk.

Een onderzoeker van de Indonesische Nationale Transportveiligheidscommissie (KNKT) zei maandag dat het vliegtuig dat zaterdag met 62 mensen aan boord in de Javazee stortte, mogelijk uit elkaar viel toen het toestel het water raakte.

„We weten het niet zeker. Maar als we naar de brokstukken kijken, dan liggen die verspreid over een gebied dat niet te breed is”, zei Nurcahyo Utomo maandag tegen Reuters. „Het is mogelijk gescheurd toen het water raakte, want als het in de lucht was geëxplodeerd, zou het puin breder zijn verspreid”, voegde hij eraan toe. Hij weerspreekt daarmee in zekere zin een eerdere theorie dat een explosie op een hoogte van drie kilometer het toestel in een fatale duikvlucht bracht.

De Boeing 737-500 van Sriwijaya Air was met 62 mensen aan boord vertrokken voor een vlucht van anderhalf uur naar het 700 kilometer noordelijker gelegen Pontianak, een stad op het eiland Borneo, toen het plotseling van de radar verdween. Enkele uren later vonden duikers al brokstukken en onderdelen met daarop het registratienummer van het vliegtuig.