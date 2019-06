Influencers zorgen voor ophef in Tsjernobyl

Met de stijging van het aantal toeristen, steeg ook het aantal (amateuristische) fotoshoots die in de spookstad worden gehouden. Veel mensen die er komen om bijzondere plaatjes te schieten krijgen te maken met kritiek. Een aantal bezoekers poseert met bijvoorbeeld gasmaskers of zitten op verlaten schommels.

Eén bezoeker deelde zelfs een pikante plaat van zichzelf in ondergoed. Ook daar bleef de kritiek niet uit: „Ik kan niet eens begrijpen wat er door je hoofd ging.” Een ander reageerde met: „Holy sh*t, dit is zo respectloos.”

In gesprek met Reuters meldt een toeristenbureau dat er door de serie zo’n 30% meer toeristen waren in mei 2019 dan in mei 2018. Ook is het aantal hotelboekingen voor de maanden juni, juli en augustus aanzienlijk hoger dan gebruikelijk.

Bij de kernramp in Tsjernobyl vielen in 1986 tientallen directe doden. Nog eens duizenden overleden later aan de gevolgen van de ramp. De stad telde vóór de ramp zo’n 15.000 bezoekers, nu huist er bijna niemand meer vanwege de grote aanwezigheid van radioactiviteit.

Rusland is boos

Rusland is boos, en heeft inmiddels aangekondigd met een eigen versie te komen. Maar wie niet wil wachten op de Russische interpretatie van de kernramp in Tsjernobyl kan zich vergapen aan de HBO-serie. Een duistere en lugubere vijfdelige serie die niet voor zwakke magen is, het uitzien van de trailer is al een prestatie op zich. Maar doorzetten is de moeite waard.

‘Chernobyl’ heeft volgens IMDB inmiddels Breaking Bad van de troon gestoten als beste serie ooit. Het draait ook ergens om. De ramp kostte destijds volgens een rapport van Greenpeace zo’n 200.000 mensen het leven en zelfs 2000 kilometer verderop bij ons in Nederland werden gewassen vernietigd vanwege stralingsgevaar. De serie wijst met de beschuldigende vinger naar fouten in de voormalig Sovjet-Unie.