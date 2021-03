Man (19) met fles op hoofd geslagen: schedelbreuk en hersenschudding

Premium Binnenland

OM-baas: ’Excessief geweld onder jeugd stijgt’

Jonge tieners maken zich alarmerend vaak schuldig aan zware geweldsmisdrijven. In 2020 nam het aantal minderjarige verdachten van moord- en doodslag of pogingen daartoe met de helft toe. De stijging is het grootst in Amsterdam. OM-baas Gerrit van der Burg is erg bezorgd.