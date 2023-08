Nederlandse ambassade in Stockholm beklad door Hammarby-fans

De poort van de ambassade is beklad met de tekst ’Bajen’, in gifgroene verf. ’Bajen’ is de koosnaam voor Hammarby, maar kan tevens vertaald worden als ’doei’. De politie en het stadskantoor zijn ingelicht over het vandalisme, en de actie is vastgelegd op camera. Er is nog niets bekend over de verdachte(n).

Ondanks dat er geen kaarten door FC Twente werden verkocht, zijn er wel enkele honderden fans in de stad. Daardoor was het onrustig in de stad, zo werden Nederlands ’aangesproken’ door fans van Hammarby. De meeste Twente-fans die in Stockholm zijn, zouden hun verblijf in het hotel doorbrengen.