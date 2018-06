Verdachten doodslag Tilburg vrijgelaten

De 44-jarige weduwnaar Lou Herst werd ruim een jaar geleden in elkaar geslagen voor een biljartcentrum in Tilburg. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis. De twee mannen hebben bekend dat ze het slachtoffer hebben geslagen maar ontkennen dat ze hem wilden doden.

Na de aanhouding van de verdachten is er twijfel ontstaan over de exacte doodsoorzaak. Uit onderzoek door het NFI blijkt dat de dood van de Tilburger in de hand is gewerkt door een erfelijke bloedafwijking. Door de genetisch bepaalde afwijking kon de fatale hersenbloeding bij het slachtoffer makkelijk ontstaan.

De rechtbank laat de verdachten vrij omdat er nog onderzoek plaatsvindt en niet duidelijk is wanneer de strafzaak kan plaatsvinden. Advocaat Ronald Drenth vat de vrijlating ook op als een signaal over de twijfels aan het bewijs.