Kamervoorzitter Bergkamp tikt Kaag op de vingers: ’Altijd beschikbaar zijn voor Vragenuur’

In de brief, die is ingezien door De Telegraaf, benadrukt Bergkamp nog eens dat ze ’verwacht dat alle ministers en staatssecretarissen zich steeds beschikbaar houden voor het Vragenuur’, tenzij ze dringende andere zaken hebben. Daaronder vallen bijvoorbeeld ’verplichtingen inzake het Koninklijk Huis, verplichtingen in de Eerste Kamer en onvermijdelijke buitenlandse verplichtingen’, schrijft Bergkamp: „Dat zijn formele redenen voor afmelden.”

Bergkamp schrijft de brief nadat er dinsdag wrevel in de Tweede Kamer ontstond over de afwezigheid van Kaag. SP-leider Lilian Marijnissen wilde vragen over koopkracht stellen aan premier Mark Rutte. Die had zich, met instemming van de Kamer, afgemeld omdat hij een Europese top moest voorbereiden. Maar Marijnissen trof tot haar grote verbazing en vooral woede vervolgens niet Kaag in de Kamer, omdat de minister op datzelfde moment een speech over Europa gaf in Maastricht.

Kaag verdedigde zich door te zeggen dat ze zich al ruimschoots van tevoren had afgemeld voor het Vragenuur en dat ze bovendien een buitenlands bezoek had vastgeknoopt aan haar toespraak. Maar door Haagse bronnen wordt dat bezoek, aan een afvalproject net over de grens in België, gezien als een gezocht excuus.

Geen geldig excuus

Van ’onvermijdelijke buitenlandse verplichtingen’ lijkt in elk geval geen sprake. En Bergkamp stelt in haar brief dat ook het feit dat Kaag zich had afgemeld geen geldig excuus is: „Vooraf aangegeven afwezigheid in verband met andere redenen dan de formele genoemde redenen, geeft nimmer zekerheid over het niet beschikbaar hoeven te zijn voor Vragenuur.”

Bergkamp schrijft dat ze de brief stuurt omdat er vanwege de ophef dinsdag ’mogelijk een misverstand bestaat’ over de regels rond het Vragenuur voor bewindspersonen. Het schrijven is aan alle ministeries gericht, maar ingewijden melden dat weinig andere bewindspersonen zich aangesproken voelen.