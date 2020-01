Extreem winterweer VS eist zeker tien levens

De winterstorm bracht vrijdag en zaterdag in een gebied van Texas tot Michigan hevige sneeuwbuien en winden van orkaankracht met zich mee. Er vielen hagelstenen met een doorsnede van 5 tot 13 centimeter, zei de Amerikaanse weerdienst NWS. In Arkansas en Missouri richtten tornado’s schade aan gebouwen aan. De dodelijke slachtoffers vielen vooral door gladheid op de weg, omgevallen bomen en hevige regenval.

De NWS waarschuwt dat het extreme weer in grote delen van de VS voorlopig aanhoudt. Met name ijsvorming op wegen, door de winterse omstandigheden en harde wind, kan gevaarlijke situaties creëren, zei een weerman van de dienst zaterdag. De NWS stelt dat 18 miljoen mensen in Louisiana, Arkansas, Texas en Oklahoma mogelijk te maken krijgen met tornado’s en door hevige regenval veroorzaakte overstromingen.