Tieners in april voor rechter voor doden Haagse snackbareigenaar

Het gaat vanwege de leeftijd van de verdachten om een besloten zitting. De rechtbank in Den Haag zal de zaak nog niet inhoudelijk behandelen.

De steekpartij was eind januari rond 21.00 uur op de Doctor H.E. van Geldererf in het stadsdeel Loosduinen. In de nacht die volgde, hield de politie drie minderjarige verdachten aan. Het gaat om twee meisjes van 15 jaar en een 17-jarige jongen. Ze worden ook verdacht van het slaan en het schoppen van het slachtoffer (39) en zijn vrouw.