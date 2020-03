Kunstbeurs Tefaf zwicht niet voor coronavirus

Volgens Penn-te Strake is er geen moment overwogen om de befaamde beurs af te blazen, ondanks dat er duizenden bezoekers uit alle delen van de wereld op af komen. „Nee hoor, er is gewoon geen aanleiding om de beurs af te gelasten. In het Rijksmuseum komen toch ook bezoekers van over de hele wereld? Dat is toch ook gewoon open? Een aantal kleine evenementen langs de grens bij Duitse besmettingshaarden gaat niet door, maar dat is het vooralsnog.”

De burgemeester was op de persbijeenkomst omdat het aantal besmette mensen in Limburg van een naar zeven is gestegen. Onder hen een gezin van vier.