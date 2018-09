’Schaamteloze statushouders’

Jantiena schrijft:

Toen wij in 1962 trouwden gingen we bij mijn oma boven wonen, bijna al onze vrienden deden dat want er was woningnood. Wij hadden geen wc, die deelden we en voor een douche gingen we naar het badhuis. We moesten rondkomen van 70 gulden per week daar ging. 4 gulden huur af en alle andere kosten moesten we zelf opbrengen. We hadden ook geen televisie maar we waren tevreden. Wij gingen niet de straat op om te demonstreren om geld of een woning, het was er toch niet.

Hoe durven asielzoekers die nog maar kort in Nederland zijn te demonstrerenvoor een eigen woning, ze krijgen al zoveel. Ik vind dit schaamteloos. Hoeveel Nederlandse gezinnen wachten al jaren op woonruimte? Nu willen de asielzoekers die een status hebben gekregen direct het onderste uit de kan hebben, als dit zou gebeuren dan is de gemeente Den Haag niet goed bezig.