Telefoon roodgloeiend na plotse Amsterdamse ’cruiseban’: ’Niet eens onderzoek afgewacht’

AMSTERDAM - De Passenger Terminal Amsterdam (PTA) naast het Amsterdamse Centraal Station moet weg. De aanlegplaats voor cruiseschepen gold in beginjaar 2000 als nautisch visitekaartje, maar klimaat, milieu en overtoerisme maken er 23 jaar later een schaamteplek van. De coalitie stemde donderdag in met een zo snel mogelijke verplaatsing buiten Amsterdam.

Ⓒ ANP / Venema Media