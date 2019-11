AOW-leeftijd blijft op 67 jaar

Dat de AOW-leeftijd niet omhoog hoeft in 2025 is geen grote verrassing. Na het sluiten van het pensioenakkoord had het ministerie van Sociale Zaken al doorgerekend wat dat betekent voor de pensioenleeftijd. Daaruit kwam al dat die in 2025, 2026 en 2027 nog op 67 jaar zou blijven staan.

Dat wordt aan de hand van de nieuwe prognoses over de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek vannacht naar buiten bracht nu bevestigd. Minister Koolmees (Sociale Zaken) moet de AOW-leeftijd in eerste instantie overigens nog wel op 67 jaar en 3 maanden vaststellen.

Dat komt omdat de wetgeving die bij het pensioenakkoord hoort, nog door de Kamers heen moet. Nu moeten we nog voor elk jaar dat we langer leven ook een jaar langer werken, straks is dat nog maar acht maanden per jaar langere levensverwachting. Als de wetgeving goedgekeurd is, gaat de AOW-leeftijd alsnog naar 67 jaar.