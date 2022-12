EU eens over nieuwe, negende reeks strafmaatregelen voor Rusland

De Europese Commissie stelde de nieuwe serie sancties vorige week voor. De acht voorgaande "hakken er al hard in", stelt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Maar Rusland zet de oorlog door en probeert om de haverklap met bombardementen Oekraïne in de kou en het donker te zetten.

De nieuwe strafmaatregelen moeten onder meer het Russische leger, de defensie-industrie en politieke partijen treffen. Vermogen dat zij in de EU hebben ondergebracht wordt bevroren en Europeanen mogen geen zaken meer met ze doen. Hetzelfde lot zou nog eens tientallen ministers, parlementariërs, gouverneurs en legerofficieren treffen.

Er komt verder een verbod op investeringen in de Russische mijnbouw. Ook de verkoop van drones en andere benodigdheden voor de oorlogsvoering aan Rusland wordt verder aan banden gelegd. De commissie wil verder nog eens vier Russische zenders uit de lucht halen omdat die propaganda zouden verspreiden.

Overeenstemming over de sancties liet nog even op zich wachten. Polen en Litouwen vonden dat ze niet ver genoeg gingen en te veel uitzonderingen telden. Zo bedong Nederland ruimte voor de Rotterdamse haven voor de doorvoer van kunstmest die voor hongerend Afrika van levensbelang is. De EU-landen stemden donderdagavond toch in, al moeten de maatregelen vrijdag nog formeel worden afgestempeld.