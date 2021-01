Vier jaar cel voor dodelijke straatrace in Vlissingen

Verdachte A.K. ontkende tijdens de zitting overigens dat sprake was van een straatrace. Hij zei dat hij de andere bestuurder niet kende, maar dat hij spontaan de drang kreeg de andere auto te achtervolgen. Die andere bestuurder is nooit gevonden. De rechtbank benadrukte dat meerdere getuigen hadden verklaard dat K. en de andere auto langere tijd met heel hoge snelheid vlak achter elkaar reden en daarbij ook een rotonde helemaal omreden.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel wegens doodslag en rijden onder invloed van een strafbare hoeveelheid cannabis geëist. De rechtbank vond doodslag echter niet bewijsbaar. Omdat K. wel had geprobeerd te remmen toen hij het slachtoffer zag, was van het juridische verwijt ’opzet’ geen sprake. Dit opzet moet bewezen worden verklaard om iemand voor doodslag te veroordelen.

Weigerde bloedproef

K. verklaarde dat hij enkele uren voor het ongeval een joint had gerookt en een speekseltest wees dit ook uit. Omdat K. een bloedproef weigerde, is niet vast komen te staan in hoeverre hij onder invloed was. Om die reden veroordeelde de rechtbank hem ook niet voor het strafbare rijden onder invloed. Vanwege de ernst van het feit kwam de rechtbank toch tot dezelfde straf als door het OM geëist. De geëiste vijf jaar rijontzegging legde de rechtbank ook op.

K. gaf meermalen aan veel spijt te hebben. Hij wil zich maatschappelijk gaan inspannen voor een stichting die zich inzet voor de verkeersveiligheid. De rechtbank is van oordeel dat deze spijtbetuigingen oprecht zijn, maar neemt het K. wel kwalijk dat hij over met name de straatrace niet het achterste van zijn tong heeft laten zien.