Vier ex-agenten voor de rechter voor de dood van George Floyd

V.l.n.r. agenten Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane en Tou Thao. Ⓒ AP

MINNEAPOLIS - De vier ontslagen agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie in Minneapolis van de zwarte Amerikaan George Floyd moeten vrijdag voor de rechter verschijnen. De zitting zal onder meer gaan over de vraag of de vier gezamenlijk of apart van elkaar moeten worden berecht.