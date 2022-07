Ombudsman over verwijderde sms-berichten Von der Leyen: ’Wanbestuur’

Vorige maand werd al duidelijk dat Von der Leyen net als premier Mark Rutte haar sms-berichten heeft verwijderd. Wat het EU-kopstuk met Pfizer-baas Albert Bourla heeft besproken zullen we daardoor waarschijnlijk nooit te weten komen.

De Europese Ombudsman eiste de berichten op nadat een journalist een jaar geleden nul op het rekest kreeg. Het bestaan van sms-verkeer met de producent van coronavaccins is onthult door Von der Leyen zelf in een interview. De Ombudsman gaf Brussel eerder een reprimande omdat er niet eens werd gezocht naar de berichten.

Maar zelfs na deze waarschuwing maakte het team van Von der Leyen geen haast met het opvissen van de berichten. De Ombudsman gaf het dagelijks EU-bestuur meer tijd, maar vorige maand maakte Brussel een einde aan de zoektocht met de boodschap dat de sms-berichten verdwenen zijn.

De Europese Ombudsman heeft donderdag het onderzoek formeel gesloten. „Het antwoord van de Commissie beantwoordde niet de fundamentele vraag of de sms-berichten in kwestie bestaan”, reageert Ombudsman Emily O’Reilly. „De behandeling van dit verzoek om toegang tot documenten laat de betreurenswaardige indruk achter van een EU-instelling die geen gehoor geeft aan zaken met een groot publiek belang. Dit onderzoek is een wake-up call voor alle EU-instellingen.”

De Commissie verschuilde zich eerder achter de boodschap dat werkgerelateerde sms-berichten niet onder de Europese wob-procedure vallen, omdat het geen documenten zouden zijn. Inmiddels ziet Brussel, waar het woord transparantie regelmatig valt, in dat dit standpunt niet meer vol te houden is. Maar ondanks deze draai wordt het berichtenverkeer nog altijd niet geregistreerd. De Europese Ombudsman vindt dat de EU-instellingen werk moeten maken van meer transparantie rond belangrijk sms-verkeer.

O’Reilly verwijst in het bijzonder naar de affaire rond gelekt sms-verkeer waaruit blijkt dat voormalig eurocommissaris Neelie Kroes tijdens haar afkoelingsperiode in het geheim lobbyde voor de Amerikaanse taxidienst Uber. „Dit laat zien hoe urgent het is.”

Hoewel volksgezondheid formeel een bevoegdheid is van lidstaten is er tijdens de coronacrisis een uitzondering gemaakt. Alle EU-landen hebben Brussel toestemming gegeven om voor het hele blok coronavaccins in te kopen.