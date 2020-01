KLM neemt nog geen maatregelen om coronavirus

„KLM staat in nauw contact met zowel de gezondheidsautoriteiten als luchtvaartinstanties en houdt de situatie goed in de gaten”, laat het bedrijf weten.

Bekijk ook: Coronavirus nu ook in VS

In China zijn inmiddels negen mensen bezweken aan het coronavirus, dat ook al bij mensen in de VS, Zuid-Korea, Thailand, Taiwan en Japan is vastgesteld. Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste.

Bekijk ook: RIVM waarschuwt huisartsen over coronavirus

Bekijk ook: Nederlanders in het nauw door coronavirus