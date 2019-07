Haaienvlees verkocht als dure zwaardvis

Haaien worden in de landen rondom de Middellandse Zee vaak verkocht als zwaardvis. Dat levert meer op. Ⓒ Getty Images

Zeist - Toeristen in het Middellandse Zeegebied zetten hun tanden ongewild in haaienvlees. Uit een studie van het Wereld Natuur Fonds (WNF) blijkt dat haaien in Zuid-Europa stiekem worden verkocht als zwaardvis.