Gewelddadige Utrechtse serie-aanrander blijft voorlopig in de cel

Het is de eerste zaak rond de 27-jarige J.C. uit Lunetten. De vrouwenbelager wordt door justitie vervolgd voor brute pogingen tot aanranding en verkrachting, die soms ook nog gepaard gingen met zware mishandeling. C. maakte in het grensgebied tussen Hoograven en Lunetten zeker zes slachtoffers in augustus en september 2020.

In de rechtszaal waren woensdag zowel (geëmotioneerde) slachtoffers als de vriendin en ouders van de verdachte aanwezig. C. zelf volgde de zaak via een videoverbinding. Hij zit vast in een penitentiaire inrichting in Lelystad.

De wijze waarop C. toesloeg, bleek keer op keer dezelfde: hij wachtte zijn slachtoffers op hun fiets ’s nachts op in de bosjes, benaderde hen van achteren, werkte ze naar de grond en betastte hen of probeerde de vrouwen te betasten of te verkrachten. De man zou ook tape bij zich hebben gedragen. Zeker één vrouw raakte bij de aanranding zo zwaar gewond, dat ze met gebroken ribben in het ziekenhuis belandde.

Veel ophef

De serie-aanrander zorgde voor enorm veel ophef in Utrecht en deed denken aan de tijd waarin de Utrechtse serieverkrachter de stad in zijn greep hield. Deze Gerard T. was actief tussen 1995 en 2001 en werd uiteindelijk veroordeeld voor vier brute verkrachtingen.

Dit collectieve trauma werd door de aanrandingen weer opgerakeld. Want weer konden vrouwen niet alleen over straat en waren gevoelens van onveiligheid groot onder de Utrechtse bevolking. Zo riepen politie, bedrijven en sportverenigingen meisjes/vrouwen op niet alleen te fietsen of te wandelen. Inzet van de politie, Burgernetacties en de inzet van de politiehelikopter leverden aanvankelijk niets op.

Dna-sporen

Hoe C. begin dit jaar uiteindelijk tegen de lamp liep, bleef ook tijdens de pro-formazitting onduidelijk. Wel werd er gesproken van dna-sporen die waren aangetroffen onder de nagel van een van zijn slachtoffers. Ook dna op handvatten van de vermeende fiets van de verdachte zouden in zijn nadeel spreken.

De advocaten waren stellig in hun pleidooi om de voorlopige hechtenis te schorsen. Zo herkennen ouders en andere familieleden zich totaal niet in het beeld dat van de mogelijke dader wordt geschetst. Hij is juist een rustige jongen. Dat er in aangiftes wordt gerept van een grote, brede en blanke man op een Gazellefiets, is ook een teken dat justitie de verkeerde te pakken heeft, zo betoogde de raadsvrouw: „Mijn cliënt is geen blanke man en heeft geen Gazellefiets.”

De officier van justitie was stellig in zijn reactie: „De verdenkingen zijn alleen maar ernstiger geworden. Die ernstige bezwaren zijn er en blijven er.” Dat er bovendien sprake was van maatschappelijke onrust en veel aandacht in de media én er gevaar is voor herhaling vanwege de ’hoeveelheid van de gepleegde feiten’ is voor de officier van justitie reden – naast het nog te voltooien psychologische onderzoek in het Pieter Baan Centrum – om C. niet vrij te laten. De rechtbank gaat daar dus in mee.

Vervolgzitting dient op 11 augustus.