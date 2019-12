Onderzoeksraad: MSC Zoe verloor containers op twee plekken

Ⓒ Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

DEN HAAG - Het containerschip MSC Zoe is tot twee keer toe een lading containers kwijtgeraakt. Het ging eerst mis op de avond van 1 januari, toen het schip ter hoogte van Terschelling en Ameland voer. Na dat incident voer het schip verder, maar een paar uur later ging het weer mis bij het Duitse Waddeneiland Borkum. In totaal verloor de MSC Zoe 297 containers in Nederlandse wateren en 45 in Duitse wateren.