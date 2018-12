Jonge Nederlandse fietser valt in Rijn en verdrinkt

Ⓒ AFP

MANNHEIM - Een zeventienjarige Nederlander is om het leven gekomen tijdens een fietstochtje in de Duitse stad Mannheim. Hij reed op een mountainbike over een kade langs de Rijn. Hij verloor zijn evenwicht en viel ongeveer 5 meter naar beneden. Daar kwam hij in het water tussen een schip en de wal terecht. Toen het lichaam korte tijd later werd gevonden, was hij al overleden.