Truck rijdt in op menigte VS, alleen chauffeur gewond

Niemand van de betogers raakte gewond, meldt de politie. Wel liep de vrachtwagenchauffeur letsel op, maar hij is niet in levensgevaar. De man is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de chauffeur bezielde is onduidelijk.

De autoriteiten onderzoeken hoe de truck op de snelweg is gekomen. Die was namelijk op dat tijdstip afgesloten, evenals andere snelwegen in en rondom Minneapolis vanwege de grootschalige protesten tegen het politiegeweld in Amerika.